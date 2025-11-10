Владимир Пресняков поднял свой гонорар за корпоративы сразу на ₽4,5 млн

К маэстро присоединяется внушительный ансамбль из 19 человек, что автоматически влечёт за собой логистические и бытовые расходы. Помимо трансфера и гримёрок, в райдере обязательных атрибутов значатся две бутылки коньяка Thomas Hine (Rare Fine VSOP) и бутылка белого сухого вина стоимостью от 2000 рублей. Особое внимание уделено мелочам: крем для рук строго определенной марки и требование использовать исключительно металлические столовые приборы. Коллектив также не останется в стороне — им положено шесть бутылок вина (по три красного и белого) ценой не менее 1000 рублей за единицу.