Рассмотрение дела «крабового короля» Олега Кана отложено до 17 ноября

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение о переносе заседания по делу сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», на 17 ноября. Суд должен рассмотреть ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования в связи со смертью подсудимого, сообщает РИА «Новости». Кан обвинялся в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей, а также в уклонении от уплаты налогов.

Адвокаты предоставили суду письменное заявление от сестры Кана, Ан Сун Дя, в котором выражено её согласие на прекращение уголовного дела. Представитель гособвинения, в свою очередь, попросил отложить рассмотрение вопроса для ознакомления с документами.

«Факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации», — заявила защита.

Ранее стало известно, что предполагаемый участник атаки дронов на Иркутскую область Артём Тимофеев* накопил в России значительную кредитную задолженность. Тимофеев* взял несколько крупных кредитов, но впоследствии перестал производить платежи, в результате чего его общая задолженность превысила 100 тысяч рублей. ФНС заблокировала счета челябинца, причастного к атаке дронов в Приангарье. Поводом для санкций стало уголовное преследование Тимофеева*. Администрация города Усть-Кут ещё 2 июня распространила ориентировку на него, указав на возможную причастность к атаке БПЛА. 5 июня МВД РФ объявило фигуранта в федеральный розыск, а через два дня в розыск была объявлена и его супруга Екатерина.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

