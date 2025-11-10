Челябинским директорам и юристам платят меньше, чем они ждут

По данным исследования, наибольший разрыв между желаемым и предлагаемым доходом зафиксирован в сфере инвестиций и консалтинга. Специалисты в этой области рассчитывают на 120 тысяч рублей, что на 26,3 тысячи рублей превысило медианные предложения работодателей. Запросы IT-специалистов и юристов превысили рыночные предложения на 11,8 и 10,7 тысячи рублей соответственно.