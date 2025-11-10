Сотни тюменцев останутся без работы

Увольнения затронут 43 компании.
В Тюменской области до конца года сократят 389 работников. Сведения об увольнении сотрудников подали 43 компании. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
«С 1 октября до конца 2025 года 43 организации Тюменской области сократят 389 работников. Среди тех, кто подал сведения о сокращении, лидируют предприятия сферы предоставления услуг по бурению, добычи нефти и газа, производства мебели», — рассказали изданию «РБК Тюмень» в департаменте.
Увольнения затронут компании, где происходят различные организационные изменения, включая слияние, разделение, а также смену собственника. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отмечен острый дефицит водителей. По данным рекрутинговых агентств, в регионе открыто более 500 вакансий.