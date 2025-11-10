Экс-замглавы Минтранса Хабаровского края осудят за превышение полномочий

Следствие установило, что чиновник в декабре 2023 года, зная, что юрлицо не выполнило условия контракта по удалению из акватории морского порта «Ванино» затонувшего имущества — пассажирского катера и буксира-кантовщика, подписал акт об отсутствии остатков указанного имущества.