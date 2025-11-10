Ричмонд
Бесплатный Wi-Fi заработал во всех омских офисах МФЦ

Горожане могут пользоваться интернетом без ограничений в залах обслуживания.

Источник: Комсомольская правда

Во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Омской области заработал бесплатный Wi-Fi. Теперь посетители могут оставаться на связи, оформлять заявки онлайн, проверять почту или просто скоротать время за новостями, ожидая приема.

«Можно подключиться прямо в зале ожидания, быть на связи, проверить почту, оформить заявку онлайн или просто скоротать время за новостями», — сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Теперь посещение МФЦ стало еще удобнее. Бесплатный беспроводной интернет доступен в офисах МФЦ по адресам: проспект Комарова, дом 11, корпус 1; улица Б. Хмельницкого, дом 283, корпус 3; улица И. Мишина, дом 8; улица Масленникова, дом 58; улица Пушкина, дом 59, корпус 1; улица Дмитриева, дом 5, корпус 3; проспект Мира, дом 19. По этим адресам можно не только решить государственные вопросы, но и пользоваться интернетом без дополнительных затрат.

Ранее мы писали, что телефонные мошенники украли деньги у сельской учительницы из Омской области.