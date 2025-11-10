Бесплатный Wi-Fi заработал во всех омских офисах МФЦ

Теперь посещение МФЦ стало еще удобнее. Бесплатный беспроводной интернет доступен в офисах МФЦ по адресам: проспект Комарова, дом 11, корпус 1; улица Б. Хмельницкого, дом 283, корпус 3; улица И. Мишина, дом 8; улица Масленникова, дом 58; улица Пушкина, дом 59, корпус 1; улица Дмитриева, дом 5, корпус 3; проспект Мира, дом 19. По этим адресам можно не только решить государственные вопросы, но и пользоваться интернетом без дополнительных затрат.