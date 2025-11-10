Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в «Ахмат»

«Я зашла сюда (в зону СВО — ред.) в августе 2022 года в министерство обороны в медицинскую роту. Я служила в госпитале, это была 1-я эвакуационная линия. Вот там я познакомилась со своим будущим мужем. Он к нам поступил с ранением, отказался от госпитализации. Он приезжал (в госпиталь — ред.), я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие. И так сложилось — любовь нагрянула внезапно», — рассказала «Вата».