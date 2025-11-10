Землю ждут тяжелые два дня: ученые заметили необычное явление на Солнце

Как подчеркнули ученые, ожидать начала магнитной бури стоит во вторник, 11 ноября. В этот день обстановка утром и днем будет спокойной, но уже к вечеру ситуация изменится. Так, примерно в 18:00 класс магнитной бури начнет повышаться. До пика он достигнет спустя несколько часов — в 00:00. Тогда он достигнет класса G2.