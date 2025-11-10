Землю ждут тяжелые два дня: ученые заметили необычное явление на Солнце

На Земле в ближайшие два дня прогнозируются слабые магнитные бури. Они почти достигнут класса G2. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Данные представлены на официальном сайте.
Как подчеркнули ученые, ожидать начала магнитной бури стоит во вторник, 11 ноября. В этот день обстановка утром и днем будет спокойной, но уже к вечеру ситуация изменится. Так, примерно в 18:00 класс магнитной бури начнет повышаться. До пика он достигнет спустя несколько часов — в 00:00. Тогда он достигнет класса G2.
Ожидать снижение уровня магнитной бури стоит только 12 ноября. Тогда уровень активности начнет снижаться.
Напомним, в последние дни Солнце ведет себя откровенно неспокойно. Так, еще вчера, 9 ноября, на звезде произошла мощная вспышка. Ученым даже удалось снять ее на видео. Явление сопровождалось очередной магнитной бурей.