Учёные допустили возможность существования жизни в океане спутника Сатурна Энцелада

По расчётам исследователей, совокупные теплопотери спутника составляют около 54 гигаватт, что сопоставимо с количеством энергии, вырабатываемой приливными силами. Этот баланс, считают учёные, позволяет океану Энцелада оставаться жидким на протяжении миллиардов лет — а значит, создавать устойчивые условия, в которых могут существовать формы внеземной жизни.