Министр внутренних дел РФ наградил медалью курсанта Омской академии МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, в ходе которой вручил государственные и ведомственные награды 29 полицейским из 17 регионов страны. В их числе и курсант Омской академии МВД Газимагомед Багатаров.
Все награжденные проявили мужество и героизм при спасении людей, уточнила пресс-служба омского вуза. Церемония награждения была приурочено к Дню сотрудника органов внутренних дел.
Министр констатировал, что на протяжении ряда лет ведомство работает в непростой оперативной обстановке: меняется характер угроз, возрастает нагрузка, но, несмотря на эти и другие факторы, сотрудники полиции достойно выполняют возложенные задачи.
Колокольцев поблагодарил коллег за преданность избранному делу, смелость, неравнодушие и пожелал им дальнейших профессиональных успехов в службе, здоровья и благополучия.
В числе награжденных к нынешнему празднику был и заместитель командира взвода третьего курса следственного факультета Омской академии МВД, сержант полиции Газимагомед Багатаров. Ему вручили медаль ведомства «За смелость во имя спасения».
В этом году в Дагестане Газимагомед принял участие в спасении пассажиров иномарки, которую снесло селевым потоком.
Курсант приехал на каникулы на родину, там он вместе с дядей ехал на авто по горной дороге в Унцукульском районе. В это время с гор поплыл сильный селевой поток, у моста через реку Аварское Койсу он подхватил минивэн. Машину с людьми мощным течением понесло в реку. Курсант и его дядя бросились на помощь — люди не могли самостоятельно выбраться из минивэна. Стоя по пояс в холодной воде, они вместе с водителем и другими неравнодушными гражданами смогли удержать авто и направить его к безопасному месту. В итоге всех удалось спасти.
В ответном слове к министру, поздравившему его, курсант подчеркнул, что умение быстро принимать решения, помогать людям в сложных ситуациях является неотъемлемой частью профессии полицейского. Газимагомед поблагодарил за высокую оценку своего поступка, пообещал и впредь не подвести академию.
