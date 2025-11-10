Министр внутренних дел РФ наградил медалью курсанта Омской академии МВД

Курсант приехал на каникулы на родину, там он вместе с дядей ехал на авто по горной дороге в Унцукульском районе. В это время с гор поплыл сильный селевой поток, у моста через реку Аварское Койсу он подхватил минивэн. Машину с людьми мощным течением понесло в реку. Курсант и его дядя бросились на помощь — люди не могли самостоятельно выбраться из минивэна. Стоя по пояс в холодной воде, они вместе с водителем и другими неравнодушными гражданами смогли удержать авто и направить его к безопасному месту. В итоге всех удалось спасти.