Депутат Бессараб назвала срок повышения пенсий в России

Она уточнила, что в бюджете, принятом в первом чтении, уже предусмотрены средства на индексацию страховых пенсий, получателями которых являются почти 38 миллионов человек. По словам депутата, с 1 января 2026 года такие выплаты повысят на 7,6 процента.