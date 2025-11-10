Депутат Бессараб назвала срок повышения пенсий в России

В России проживает 43 миллиона пенсионеров, и всем им планируется проиндексировать выплаты в 2026 году. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она уточнила, что в бюджете, принятом в первом чтении, уже предусмотрены средства на индексацию страховых пенсий, получателями которых являются почти 38 миллионов человек. По словам депутата, с 1 января 2026 года такие выплаты повысят на 7,6 процента.
Бессараб отметила, что с 1 апреля 2026 года индексация затронет получателей социальных пенсий — их выплаты вырастут на 6,8 процента.
Кроме того, с 1 октября планируется повышение военных пенсий и выплат бывшим сотрудникам силовых структур. Депутат добавила, что пока прогнозируется увеличение денежного довольствия на четыре процента, однако этот показатель могут скорректировать в зависимости от уровня инфляции, передает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре. Это произойдет из-за того, что все заработные платы, пособия и пенсии выплачивают досрочно, если они выпадают на праздники. Соответственно, все пенсионеры, чьи выплаты выпадают на период с 1 по 11 января, получат деньги 30 декабря.