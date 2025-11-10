Долина продала квартиру, думая, что участвует в спецоперации правоохранителей

Ранее сообщалось, что певица была уверена — сделки с её недвижимостью носят фиктивный характер и проходят под контролем правоохранительных органов. Лариса Долина не собиралась отчуждать квартиру и действовала в рамках мнимой операции. Судебное заседание по кассационной жалобе фигуранта дела П. А. Лурье назначено на 27 ноября 2025 года.