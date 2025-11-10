Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели Ростовской области ликвидировали 12 пожаров за сутки

За минувшие сутки донские спасатели ликвидировали последствия двух ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 9 ноября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 12 техногенных пожаров и два дорожно-транспортных происшествия. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 144 специалиста и 36 единиц техники.

— 10 ноября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем по северу и западу умеренный дождь. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!