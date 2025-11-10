Спасатели Ростовской области ликвидировали 12 пожаров за сутки

За прошедшие сутки, 9 ноября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 12 техногенных пожаров и два дорожно-транспортных происшествия. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 144 специалиста и 36 единиц техники.
— 10 ноября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем по северу и западу умеренный дождь. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, — сказано в сообщении.
