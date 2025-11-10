Капризов забросил десятую шайбу в сезоне чемпионата НХЛ

Ранее Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который сумел набрать десять очков за семь или меньше матчей с начала регулярного чемпионата в трех сезонах. При этом с хоккеист подписал с клубом самый крупный контракт на общую сумму 136 миллионов долларов со средней зарплатой 17 миллионов долларов в год.