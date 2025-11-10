Капризов забросил десятую шайбу в сезоне чемпионата НХЛ

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забил десятую шайбу в сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Команда обошла «Калгари Флэймз» в домашнем матче в Сент-Поле со счетом 2:0. Вторую шайбу в ходе игры забросил Мэттью Болди на 34-й минуте.
Для Капризова это десятый гол в сезоне: он стал вторым российским хоккеистом с таким результатом в текущем сезоне НХЛ. Ранее такого результата добился нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.
Ранее Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который сумел набрать десять очков за семь или меньше матчей с начала регулярного чемпионата в трех сезонах. При этом с хоккеист подписал с клубом самый крупный контракт на общую сумму 136 миллионов долларов со средней зарплатой 17 миллионов долларов в год.
Также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ.
Овечкин также сумел побить «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки.