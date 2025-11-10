Синоптики пообещали пермякам теплую неделю

Во вторник, 11 ноября, в течение суток ожидается 0…-3 градуса, на юге — до +2 градусов. В среду, 12 ноября, ночью от −1 до −6 градусов, днем от −4 до +1 градуса. Ночь на четверг, 13 ноября, прогнозируется более холодной (-3…-8 градусов). Однако днем начнется поступление теплого воздуха с юга, и температура повысится до 0…-3 градусов. Осадки в эти дни вероятны только на севере и востоке края.