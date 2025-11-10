Женское лицо полиции в Новосибирске: фоторепортаж ко Дню органов внутренних дел

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник тех, кто стоит на страже общественного спокойствия. Их работа — это в первую очередь, выбор. Выбор — быть там, где трудно и опасно. Выбор — отвечать за благополучие других, часто в ущерб собственному. Это тяжелые ночные дежурства, риски, бумажная работа и огромная ответственность. В профессии всё чаще встречаются представительницы прекрасного пола. Они не только выполняют ответственные задачи по обеспечению правопорядка, но и служат примером для многих, демонстрируя профессионализм, преданность выбранному делу и личную стойкость. «Сиб.фм» опубликовал фотографии дам в погонах.