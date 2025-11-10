Ричмонд
«Сбой в системе»: в Омской области многодетной матери отказали в начислении пособия

Многодетная мать из Омской области не получила пособие на ребенка из-за техсбоя.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области произошел технический сбой в системе. Многодетной матери из Исилькульского района отказали в начисления пособия, так как якобы сведения о новорожденной ребенке не прошли проверку. Обеспокоенная женщина обратилась в прокуратуру.

«Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области восстановила нарушенные социальные права многодетной матери на получение ежемесячного пособия на ребенка. Прокуратура установила нарушение прав гражданки и направила руководству Фонда представление с требованием устранить недостатки», — отметили в ведомстве.

Как выяснили в надзорном органе, причиной отказа в начислении пособия стал технический сбой в государственной информационной системе: сведения о регистрации и документах, удостоверяющих личность ребенка, не прошли автоматическую проверку.

В результате принятых мер заявление многодетной матери было пересмотрено, а ежемесячное пособие — назначено в полном объеме.