Медработники госучреждений будут работать по пятидневке — постановление президента

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Узбекистане начиная с апреля 2026 года режим рабочего времени государственных медицинских учреждений будет переведен с шестидневной на пятидневную рабочую неделю.
Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником.
Данная мера предусмотрена постановлением президента о поддержке медицинских и фармацевтических работников.
«С 1 апреля 2026 года перевести режим рабочего времени государственных медицинских учреждений на пятидневную рабочую неделю», — говорится в тексте документа.
При этом в документе отмечается, что для обеспечения непрерывности деятельности медицинских учреждений в праздничные и выходные дни их работа будет организована на основе дежурства.
Ранее глава государства провел совещание, на котором были озвучены новые реформы, направленные на совершенствование системы здравоохранения в республике. Речь идет о цифровизации, совершенствовании специализированной помощи, новых технологиях, привлечении квалифицированных специалистов, стимулировании медицинских кадров, национальной программе поддержки грудного вскармливания, а также создании прозрачной и справедливой системы оказания качественной медицинской помощи населению.