Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медработники госучреждений будут работать по пятидневке — постановление президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по поддержке медицинских и фармацевтических работников».

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Узбекистане начиная с апреля 2026 года режим рабочего времени государственных медицинских учреждений будет переведен с шестидневной на пятидневную рабочую неделю.

Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником.

Данная мера предусмотрена постановлением президента о поддержке медицинских и фармацевтических работников.

«С 1 апреля 2026 года перевести режим рабочего времени государственных медицинских учреждений на пятидневную рабочую неделю», — говорится в тексте документа.

Граждане каких стран чаще всего приезжают на лечение в Узбекистан?

При этом в документе отмечается, что для обеспечения непрерывности деятельности медицинских учреждений в праздничные и выходные дни их работа будет организована на основе дежурства.

Ранее глава государства провел совещание, на котором были озвучены новые реформы, направленные на совершенствование системы здравоохранения в республике. Речь идет о цифровизации, совершенствовании специализированной помощи, новых технологиях, привлечении квалифицированных специалистов, стимулировании медицинских кадров, национальной программе поддержки грудного вскармливания, а также создании прозрачной и справедливой системы оказания качественной медицинской помощи населению.