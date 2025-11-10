Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Калгари» в матче НХЛ

Голкипер Йеспер Валльстедт отразил 36 бросков, не пропустил ни одной шайбы и был признан второй звездой матча. После победы «Миннесота» набрала 17 очков и занимает шестое место в Центральном дивизионе. «Калгари» с 10 очками остаётся последним в Тихоокеанском.