Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Калгари» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» выиграла у «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

«Миннесота Уайлд» выиграла у «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Встреча прошла в Сент-Поле, где отличились Мэттью Болди на 34-й минуте и Кирилл Капризов, забросивший шайбу в концовке игры.

Голкипер Йеспер Валльстедт отразил 36 бросков, не пропустил ни одной шайбы и был признан второй звездой матча. После победы «Миннесота» набрала 17 очков и занимает шестое место в Центральном дивизионе. «Калгари» с 10 очками остаётся последним в Тихоокеанском.

Следующий матч команда проведёт дома против «Сан-Хосе Шаркс». В тот же день «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Сент-Луисом».

В других играх дня «Даллас Старз» обыграл «Сиэтл Кракен» 2:1, «Юта Маммот» уступила «Оттаве Сенаторз» 2:4, несмотря на передачу Михаила Сергачева, а «Каролина Харрикейнз» победила «Торонто Мейпл Лифс» 5:4 — Андрей Свечников и Александр Никишин сделали по голевой передаче.

В сентябре 2025 года Кирилл Капризов подписал новое восьмилетнее соглашение с «Миннесотой» на сумму 136 миллионов долларов — это рекорд НХЛ по общему размеру контракта и средней годовой зарплате игрока.

Читайте также: Стало известно, что Кирилл Капризов установил историческое достижение в НХЛ.