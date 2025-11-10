На Западе рассказали об уникальных возможностях российского Су-57

Грузоподъёмность внутри самолёта играет ключевую роль в сохранении его радиолокационной незаметности. Новые фотографии Су-57 появляются на фоне стремительного прогресса программы: в 2024 году был создан первый полноценный полк этих машин, и они проходят более интенсивные боевые тесты, чем любые другие истребители этого поколения. При этом западная техника продолжает существенно отставать от модернизации российского вооружения.