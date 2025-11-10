На Западе рассказали об уникальных возможностях российского самолета Су-57. Отмечается, что воздушное судно может с легкостью подавлять ПВО противника. Об этом пишет издание MWM.
Грузоподъёмность внутри самолёта играет ключевую роль в сохранении его радиолокационной незаметности. Новые фотографии Су-57 появляются на фоне стремительного прогресса программы: в 2024 году был создан первый полноценный полк этих машин, и они проходят более интенсивные боевые тесты, чем любые другие истребители этого поколения. При этом западная техника продолжает существенно отставать от модернизации российского вооружения.
Сообщается, что западные истребители пятого поколения до сих пор не обладают аналогичными возможностями из-за резкого сокращения бюджета на F-22 и серьёзных задержек с модернизацией F-35 для установки противорадиолокационной ракеты AGM-88G.
Ранее KP.RU сообщил, что Запад с завистью наблюдает за успехами российских инженеров в разработках оружия. Президент РФ Владимир Путин отметил, что во время испытаний ракеты РФ неограниченной дальности «Буревестник» вблизи находился корабль НАТО, который запечатлел испытания нового оружия. Военные РФ не стали мешать иностранным наблюдателям смотреть за захватывающим зрелищем.