«Введены спецмероприятия “Красный щит”, развернут поисковой штаб». Более 550 человек задействованы в поисках пропавшего мальчика под Березино

Около 16.00 часов воскресенья в поисковой операции участвовали уже свыше 550 человек. Из них — более 350 человек — сотрудники всех ведомств, а остальные — поисковики и волонтеры поисково-спасательных отрядов «Ангел», «Симуран», «Сальвар», «Феникс», а также пять кинологических расчетов. Таким образом в поисках пропавшего Максима участвовали белорусские волонтеры, приехавшие из Минска, Солигорска, Новополоцка, Лиды и других городов.