«Введены спецмероприятия “Красный щит”, развернут поисковой штаб». Более 550 человек задействованы в поисках пропавшего мальчика под Березино

В Березинском районе продолжаются поиски подростка, пропавшего вместе с синим велосипедом в субботу, 8 ноября, сообщил телеграм-канал поисково-спасательного отряда «Ангел».
Накануне «Комсомолка» писала о том, что 14-летний Максим Зенькович на синем велосипеде пропал 8 ноября под Березино — его ищут с МЧС. В воскресенье, 9 ноября, сообщили, что уже 362 человека ищут мальчика-подростка, потерявшегося под Березино.
А во второй половине дня 9 ноября проинформировали о том, что в связи с поисками пропавшего подростка вводятся спецмероприятия «Красный щит».
— 14-летний Максим Зенькович все еще не найден. Необходима помощь добровольцев, — сообщали в ПСО «Ангел».
Тогда же рассказали, что в деревне Карбовское Березинского района создан штаб по поискам пропавшего мальчика. Волонтерам, которые подключались к поискам ребенка, говорили брать с собой одежду удобную для ходьбы по лесу, в том числе сменную одежду, а также перекус, воду, термосы с горячим питьем.
Более 550 человек третий день ищут мальчика на велосипеде пропавшего у Березино. Фото: телеграм-канал ПСО «Ангел».
Около 16.00 часов воскресенья в поисковой операции участвовали уже свыше 550 человек. Из них — более 350 человек — сотрудники всех ведомств, а остальные — поисковики и волонтеры поисково-спасательных отрядов «Ангел», «Симуран», «Сальвар», «Феникс», а также пять кинологических расчетов. Таким образом в поисках пропавшего Максима участвовали белорусские волонтеры, приехавшие из Минска, Солигорска, Новополоцка, Лиды и других городов.
— Неравнодушные люди продолжают прибывать, — прокомментировали в поисковом отряде.
