Главные новости к утру 10 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 ноября 2025.

Сенаторы США договорились о прекращении шатдауна

Источник: AP 2024

Сенаторы США большинством голосов одобрили законопроект о бюджете, который подразумевает прекращение шатдауна и восстановление работы правительства. Теперь документ должны рассмотреть в Палате представителей, затем его подпишет президент США Дональд Трамп. Шатдаун продолжается 39 дней с 1 октября.

За ночь над регионами РФ нейтрализовали 71 дрон ВСУ

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 10 ноября силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА над 11 регионами России и акваторией Черного моря. Массированному удару подверглась Брянская область — над территорией субъекта ликвидировали 29 украинских дронов. Также ВСУ атаковали Курскую, Липецкую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Самарскую, Калужскую, Ростовскую, Тульскую области и Крым.

В Бельгии над АЭС зафиксировали неизвестные БПЛА

Источник: AP 2024

Над бельгийской атомной электростанцией Doel заметили три беспилотных аппарата, принадлежность которых не определили. Расследованием инцидента занимается полиция, пока личности тех, кто инициировал и производил запуск дронов, не установлены. За последнюю неделю в Бельгии над разными объектами были замечены несколько БПЛА.

В США гендиректор BBC ушел в отставку из-за фейка о Трампе

Источник: Reuters

Генеральный директор BBC Тим Дейви уволился из-за выпуска в эфир документального фильма с отредактированной речью американского президента Дональда Трампа. Сотрудники телеканала сфальсифицировали выступление политика в январе 2021 года, из-за чего создалось впечатление, что он поощрял беспорядки в Капитолии.

В Словакии столкнулись два поезда

Источник: РИА "Новости"

На участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок в Словакии столкнулись два поезда. По данным СМИ, в результате аварии пострадали несколько человек. Полиция и специалисты управления железнодорожного транспорта республики устанавливают причины происшествия. На месте работают экстренные службы.

