«Мама, я в беде»: в МВД назвали фразы, позволяющие вычислить аферистов с дипфейком

Отмечается, что мошенники все чаще применяют дипфейки начальников, имитируя их голос или лицо. В таких случаях признаком обмана может быть фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».