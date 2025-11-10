«Мама, я в беде»: в МВД назвали фразы, позволяющие вычислить аферистов с дипфейком

В МВД России рассказали о новых схемах мошенничества с использованием дипфейков, при помощи которых злоумышленники пытаются получить коды доступа от портала «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
По данным МВД, преступники нередко используют заранее подготовленный набор фраз, чтобы вызвать доверие у собеседника. Среди них обращения вроде «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги»; «У меня проблемы, помоги» или «Это срочно, переведи на эту карту».
Отмечается, что мошенники все чаще применяют дипфейки начальников, имитируя их голос или лицо. В таких случаях признаком обмана может быть фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».
В МВД подчеркнули, что при получении подобных сообщений необходимо немедленно прекратить общение. Ведомство напомнило, что нельзя никому сообщать коды из СМС, поступающие от банков или государственных сервисов, передает ТАСС.
Ранее аферисты с помощью искусственного интеллекта обманули россиянина на 3,3 миллиона рублей — мужчина хотел купить автомобиль из Европы.