Губернатор Новосибирской области призвал усилить уборку дорог из-за снегопада

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал усилить работу по уборке тротуаров и дорог в условиях снегопадов.

Источник: Сиб.фм

На оперативном совещании в правительстве региона он акцентировал внимание на необходимости перехода дорожников на зимний режим работы и активизации усилий для минимизации рисков аварий на дорогах.

«С учетом прогнозов погоды, я настоятельно рекомендую Минтрансу и главам муниципалитетов уделить особое внимание состоянию наших улиц и дорог. Зима — это всегда сложный период. Перепады температур, оттепели и гололед могут стать причиной серьезных происшествий», — подчеркнул губернатор.

Травников призвал все службы обратить максимум внимания на безопасность, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для передвижения жителей региона в зимний период.