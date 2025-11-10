Губернатор Новосибирской области призвал усилить уборку дорог из-за снегопада

На оперативном совещании в правительстве региона он акцентировал внимание на необходимости перехода дорожников на зимний режим работы и активизации усилий для минимизации рисков аварий на дорогах.
«С учетом прогнозов погоды, я настоятельно рекомендую Минтрансу и главам муниципалитетов уделить особое внимание состоянию наших улиц и дорог. Зима — это всегда сложный период. Перепады температур, оттепели и гололед могут стать причиной серьезных происшествий», — подчеркнул губернатор.
Травников призвал все службы обратить максимум внимания на безопасность, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для передвижения жителей региона в зимний период.