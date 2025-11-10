Омский хаски-парк сообщил о жестоком поступке с их собакой

Омский хаски-парк сообщил о жестоком, по мнению автора, поступке людей по отношению к их собаке. Ее сначала забрали новые хозяева, а потом якобы подкинули обратно в парк.
"Это живое существо, а не игрушка, которую можно привезти и кинуть! Конкретно у этого песика тяжелое прошлое, у него особый характер, об этом люди были предупреждены, человек не справился и отдал его другим людям вместо того, чтоб написать нам, а эти другие люди его просто привели и бросили!
Что у вас в голове вообще? Написать и признаться, что не справились, попросить забрать собаку у нас теперь стыдно, а привезти и бросить на улице это не стыдно?!" — говорится в эмоциональном посте от имени хаски-парка.
Его представители заявили, что если люди взяли собаку и не могут с ней справиться, нужно позвонить им, животное заберут. Но, по их словам, не нужно молча приводить собаку и бросать на улице возле «Юрты».
Напомним, омский хаски-парк «Юрта» в парке имени 30-летия ВЛКСМ начал пристраивать собак в сентябре 2025 года из-за предстоящего закрытия. В феврале 2025 года бизнес выставили на продажу за 550 тысяч рублей, но его так никто и не купил.