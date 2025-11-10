Слон насмерть растоптал 8-летнюю девочку в Индонезии

Три слона напали на семью из двух взрослых и четверых детей в индонезийском округе Западный Румби, одно из животных растоптало 8-летнюю девочку, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам начальника полиции округа Саида Хайрула Имана, отец девочки, Сардо Пурба, первым услышал, что к дому приближаются слоны.
Он и его супруга стали в спешке собирать детей, чтобы выбежать из дома и укрыться от слонов. Однако 8-летняя Цитра поскользнулась на полу и упала, в этот момент на нее напал слон.
«Её срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, через три дня она скончалась», — говорится в материале.
Как объяснил директор фонда Rimba Satwa Зульхусни Сюкри, который занимается установкой GPS-ошейников на диких слонов, в нападении животных отчасти виноваты сами люди — из-за вырубки лесов слоны приходят к жилым домам в поисках пищи.
