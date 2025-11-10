Ричмонд
В Чердыни скончался 45-летний руководитель управления ЖКХ

Дмитрий Дементьев возглавлял МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство».

Источник: Администрация Чердынского муниципального округа

Администрация Чердынского муниципального округа с прискорбием сообщила о преждевременном уходе из жизни в возрасте 45 лет Дементьева Дмитрия Александровича. С 17 августа 2024 года он замещал должность начальника Муниципального бюджетного учреждения «Городское жилищно-коммунальное хозяйство».

Дмитрий Дементьев родился 28 апреля 1980 года в Соликамске. В 2000 году окончил Соликамский автомобильно-дорожный колледж по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и получил квалификацию «Техник». Трудовую деятельность начал в ООО «Лесстром».

На муниципальную службу поступил в марте 2021 года, заняв пост исполняющего обязанности директора МБУ «Рябининское». В апреле этого же года перешел в МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство» мастером, затем с июня 2024 года трудился специалистом по управлению эксплуатацией жилищного фонда.

Коллеги вспоминают Дмитрия Александровича как инициативного, энергичного и предприимчивого человека. Он всегда четко и уверенно решал производственные проблемы и острые вопросы, находил выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Пользовался бесспорным уважением среди коллег, был надежным товарищем и другом.

Коллектив администрации Чердынского округа выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Александровича. Светлая память о нем навечно останется в сердцах.