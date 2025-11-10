В Чердыни скончался 45-летний руководитель управления ЖКХ

На муниципальную службу поступил в марте 2021 года, заняв пост исполняющего обязанности директора МБУ «Рябининское». В апреле этого же года перешел в МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство» мастером, затем с июня 2024 года трудился специалистом по управлению эксплуатацией жилищного фонда.