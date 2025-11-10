Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михайлов: Болгария лишилась около 20 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Болгария лишилась около 15−20 миллиардов евро — причиной стали санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России. Об этом в понедельник, 10 ноября, рассказал депутат местного парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов.

Болгария лишилась около 15−20 миллиардов евро — причиной стали санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России. Об этом в понедельник, 10 ноября, рассказал депутат местного парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов.

По его словам, убытки последовали из-за ситуации вокруг АЭС в Белене. Кроме того, сказалась необходимость закупать и хранить ядерное топливо в других местах, что уже приводит к финансовым потерям в миллиарды евро.

Пострадала и туристическая отрасль вместе с рынком недвижимости, где россияне играли важную роль. Депутат подчеркнул, что эти сферы сильно зависели от клиентов из России. Помимо этого, страна импортирует дешевые белорусские и российские строительные материалы.

— Если Болгария призовет к снятию санкций, не общаясь ни с кем из России, ничего не изменится. Дипломатические отношения между странами разорваны, — цитирует его РИА Новости.

До этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что вскоре вместе с представителями России планирует попросить американские власти временно снять санкционные ограничения против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше