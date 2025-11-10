Михайлов: Болгария лишилась около 20 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Болгария лишилась около 15−20 миллиардов евро — причиной стали санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России. Об этом в понедельник, 10 ноября, рассказал депутат местного парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов.
По его словам, убытки последовали из-за ситуации вокруг АЭС в Белене. Кроме того, сказалась необходимость закупать и хранить ядерное топливо в других местах, что уже приводит к финансовым потерям в миллиарды евро.
Пострадала и туристическая отрасль вместе с рынком недвижимости, где россияне играли важную роль. Депутат подчеркнул, что эти сферы сильно зависели от клиентов из России. Помимо этого, страна импортирует дешевые белорусские и российские строительные материалы.
— Если Болгария призовет к снятию санкций, не общаясь ни с кем из России, ничего не изменится. Дипломатические отношения между странами разорваны, — цитирует его РИА Новости.
До этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что вскоре вместе с представителями России планирует попросить американские власти временно снять санкционные ограничения против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).