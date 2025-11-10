Омский курсант получил награду из рук министра МВД за спасение людей

В ответной речи Газимагомед отметил, что способность быстро принимать решения, обеспечивать порядок и помогать людям в экстренных ситуациях — неотъемлемая часть работы полицейского. Он поблагодарил руководство за высокую оценку своих действий и пообещал продолжать добросовестно учиться, не подводить наставников и академию, а также всегда стоять на страже справедливости и приходить на помощь людям.