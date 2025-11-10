Омский курсант получил награду из рук министра МВД за спасение людей

Курсант Омской академии МВД Газимагомед Багатаров был удостоен медали «За смелость во имя спасения» во время торжественной церемонии в Москве.
Как ранее сообщалось, Газимагомед во время каникул в Дагестане участвовал в спасении семьи из автомобиля, попавшего в селевой поток. Вместе с дядей он бросился помогать женщине с двумя детьми, которые не могли выбраться из машины, уносимой бурным течением.
Стоя по пояс в ледяной воде, они смогли удержать автомобиль и направить его к берегу. В министерстве отметили, что такой поступок — яркий пример того, какими качествами должен обладать настоящий полицейский.
В ответной речи Газимагомед отметил, что способность быстро принимать решения, обеспечивать порядок и помогать людям в экстренных ситуациях — неотъемлемая часть работы полицейского. Он поблагодарил руководство за высокую оценку своих действий и пообещал продолжать добросовестно учиться, не подводить наставников и академию, а также всегда стоять на страже справедливости и приходить на помощь людям.
Также награду из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева получили 29 полицейских из разных регионов страны.