В Белгородской области 205 домов и соцобъектов защитили сетками от БПЛА

В Белгородской области на сегодняшний день антидроновыми сетками защитили 205 социальных объектов и многоквартиных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Продолжаем работу в приграничье по закрытию антидроновой сеткой социальных объектов и многоквартирных домов. Закрыто уже 205 объектов», — рассказал белгородский губернатор.
По словам Гладкова, дополнительные объемы сетки выделены главам Валуйского, Грайворонского и Шебекинского округов. Работу по защите зданий от атак БПЛА ВСУ контролируют лично главы районов. Губернатор выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены.
Накануне стало известно, что в Белгородской области в результате атак ВСУ серьезные повреждения получили объекты энергетической и теплоснабжающей инфраструктуры.