Историк, музыкант и спортсмен: раскрыта личность второго автора записки, оставленной в 1967 году под памятником Салавату Юлаеву

Стал известен третий автор послания в бутылке, найденной ранее под памятником Салавату Юлаеву в Уфе. Им оказался 83-летний Ахат Янбеков.
Как рассказало издание «ГорОбзор.ру», мужчина родился 8 сентября 1940 года в семье шахтера. Его отец Мурзагали Янбеков погиб на фронте в 1942 году, и его жена Мубину осталась одна с пятью детьми. Старший брат 17-летний Халяф был вынужден бросить техникум и пойти работать шахтером, чтобы прокормить семью.
Первые четыре класса Ахат Янбеков учился в родной деревне, затем ежедневно ходил в школу за семь километров, а потом за 25 км в соседние поселения. После учебы работал помощником бурового мастера в геологоразведочной экспедиции, служил в ракетных войсках в тайге более трех лет, где за образцовую службу был удостоен чести сфотографироваться у знамени части.
Окончив исторический факультет БашГУ, Янбеков работал замдиректора в ГПТУ, затем замдиректора по военно-патриотическому воспитанию в СОШ № 2, начальником отдела в системе Оренбурггазпром. Всю жизнь занимался спортом — пробежал марафоны в Уфе и Москве, участвовал в лыжных соревнованиях. Увлекался музыкой, играл на гармони.
В 1971 году женился на Зубарзят Бикбовой, с которой переехал в Оренбург, где они воспитали двоих детей. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Напомним, послание в бутылке было обнаружено под памятником Салавату Юлаеву, оно было датировано 13 мая 1967 года. Ранее уже была установлена личность одного из авторов послания — художника Ирмака Исмагилова.
