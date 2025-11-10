Историк, музыкант и спортсмен: раскрыта личность второго автора записки, оставленной в 1967 году под памятником Салавату Юлаеву

Первые четыре класса Ахат Янбеков учился в родной деревне, затем ежедневно ходил в школу за семь километров, а потом за 25 км в соседние поселения. После учебы работал помощником бурового мастера в геологоразведочной экспедиции, служил в ракетных войсках в тайге более трех лет, где за образцовую службу был удостоен чести сфотографироваться у знамени части.