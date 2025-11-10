Медсестра влюбилась в раненого бойца и пошла за ним на передовую: трогательная история любви в зоне СВО

Стала известна трогательная история любви в зоне СВО. Отмечается, что медсестра влюбилась в раненного бойца и отправилась с ним на передовую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова девушки, которая теперь носит позывной «Вата» и служит вместе с возлюбленным в подразделении «Ахмат».
«Переход мой завершился в марте 2023 года, потому что иначе мы бы оказались на разных линиях боевого соприкосновения, его бы перевели с “Ахматом” в одну точку, а я бы осталась в другой точке. И чтобы не разлучаться, попросили командира, он нам помог с переводом», — рассказала медсестра в разговоре с прессой.
Она отметила, что встретила своего возлюбленного, когда он попал в военный госпиталь, в котором работала героиня репортажа. Солдат отказался от госпитализации, но каждый день приходил на перевязки. Медсестра всячески помогала ему и обрабатывала раны. Когда отпуск по ранению закончился, боец вернулся в зону СВО, а вместе с ним поехала на передовую уже и героиня истории любви.
Ранее KP.RU сообщил, что российский боец в зоне СВО потерял две ноги. Но несмотря на тяжелое ранение, он выжил и еще нашел свое счастье. Из зоны боевых действий он вернулся к гражданской жизни уже с невестой. Однако долго сидеть дома он не смог, военнослужащий на протезах вернулся в зону СВО, чтобы управлять дронами.