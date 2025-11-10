Медсестра влюбилась в раненого бойца и пошла за ним на передовую: трогательная история любви в зоне СВО

«Переход мой завершился в марте 2023 года, потому что иначе мы бы оказались на разных линиях боевого соприкосновения, его бы перевели с “Ахматом” в одну точку, а я бы осталась в другой точке. И чтобы не разлучаться, попросили командира, он нам помог с переводом», — рассказала медсестра в разговоре с прессой.