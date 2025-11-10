Омичи принесли в банки более полумиллиона монет во время «Монетной недели»

«Омичи не сбавляют темп и продолжают активно принимать участие в акции. Так, в один из офисов банка участник принес 2 340 монет по 10 и 50 копеек. Радует, что граждане понимают важность возврата мелочи в оборот, которая годами лежала без дела. Некоторые участники специально копят мелочь и обменивают ее именно в сроки проведения акций», — рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.