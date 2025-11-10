Омичи принесли в банки более полумиллиона монет во время «Монетной недели»

Жители Омской области сдали в банковские учреждения свыше 500 тысяч монет на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей. Акция по сбору мелочи проходила с 22 сентября по 4 октября. Больше всего омичи приносили монеты номиналом 10 рублей и 10 копеек — в общей сложности 205 тысяч штук. Подробностями сегодня поделились в региональном Отделении Омск Банка РФ.
«Омичи не сбавляют темп и продолжают активно принимать участие в акции. Так, в один из офисов банка участник принес 2 340 монет по 10 и 50 копеек. Радует, что граждане понимают важность возврата мелочи в оборот, которая годами лежала без дела. Некоторые участники специально копят мелочь и обменивают ее именно в сроки проведения акций», — рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
По итогам двух акций 2025 года — весенней и осенней — жители региона обменяли около 1 миллиона монет на сумму почти 3,4 миллиона рублей.
Банк России напоминает: монеты являются законным средством платежа, и их обязаны принимать при расчетах за товары и услуги. В случае отказа — следует обращаться в Роспотребнадзор.
