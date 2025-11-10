Бывший защитник «Сочи» рассказал о драках с «Авангардом» при Назарове

«Всё, что происходило тем летом, было тренерской установкой, с которой я не мог быть не согласен. Если честно, лучше бы я был зол в тех драках. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда ты этого не хочешь и в тебе нет злости… Просто говоришь сопернику: “Сейчас будем драться”. И скидываешь краги. При этом я очень коммуникабельный. Не вижу смысла мериться кулаками, как это делали люди тысячу лет назад, когда не знали, что всё можно просто обсудить», — рассказал хоккеист.