Бывший защитник «Сочи» рассказал о драках с «Авангардом» при Назарове

Бывший защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Ушнев рассказал подробности предсезонных матчей с омским «Авангардом», в которых между командами произошли массовые драки. По словам игрока, всё происходящее было частью тренерской установки.
«Всё, что происходило тем летом, было тренерской установкой, с которой я не мог быть не согласен. Если честно, лучше бы я был зол в тех драках. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда ты этого не хочешь и в тебе нет злости… Просто говоришь сопернику: “Сейчас будем драться”. И скидываешь краги. При этом я очень коммуникабельный. Не вижу смысла мериться кулаками, как это делали люди тысячу лет назад, когда не знали, что всё можно просто обсудить», — рассказал хоккеист.
По словам Ушнева, решением о драке руководил тогдашний главный тренер команды Андрей Назаров.
«Тренер заходит в раздевалку, называет пятёрку самых сильных хоккеистов команды и говорит нам заглянуть в тренерскую. Мы приходим, и он говорит: “Ребята, сегодня надо будет сразу поднять командный дух и сделать зрителям приятно”. Я солидарен с Андреем Викторовичем Назаровым в том смысле, что мы играем не ради себя, а для болельщиков. Поскольку “Сочи” тогда был не на первых ролях, интерес к команде можно было поднять массовой дракой. На месте тренера тоже бы задумался о таком медийном событии», — пояснил защитник.
Ушнев добавил, что перед дракой он предупредил соперника — форварда «Авангарда» Брюквина — о намерении вступить в бой.
«И вот мы выходим на центральное вбрасывание, я подъезжаю к Брюквину и говорю, что сейчас будем драться. Он смотрит на меня и расстроенно спрашивает: “Серьёзно, что ли? Только лицо моё побереги”. Я говорю ему, что не буду сильно бить, постараюсь лояльнее. И вот звучит свисток, мы скидываем краги и дерёмся без злости. Это сложно, но для команды, видимо, так было нужно», — цитирует Ушнева пресс-служба КХЛ.