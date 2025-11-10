WSJ: США увеличат добычу сурьмы на Аляске

Согласно WSJ, цены на сурьму возросли в четыре раза по сравнению с предыдущими двумя годами. В сентябре было объявлено о выделении 43 миллионов долларов на ускорение добычи сурьмы на Аляске. Кроме того, американское правительство заключило контракт с компанией United States Antimony на поставку слитков на сумму 245 миллионов долларов.