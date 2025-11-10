Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США увеличат добычу сурьмы на Аляске

Китай прекратил поставки в США используемого в оборонных нуждах элемента.

США наращивают добычу сурьмы для нужд оборонной промышленности, сообщает газета Wall Street Journal.

«Горнодобывающие компании ускоряют добычу сурьмы — малоизвестного элемента, который используют оборонные предприятия. Китай прекратил поставки этого ресурса в ответ на торговую войну. Теперь компании возобновляют работу на месторождениях в Аляске и Айдахо, где сурьму добывали в прошлом веке. Министерство обороны финансирует новые проекты», — пишет издание.

Согласно WSJ, цены на сурьму возросли в четыре раза по сравнению с предыдущими двумя годами. В сентябре было объявлено о выделении 43 миллионов долларов на ускорение добычи сурьмы на Аляске. Кроме того, американское правительство заключило контракт с компанией United States Antimony на поставку слитков на сумму 245 миллионов долларов.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что он намерен по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китайской Народной Республики.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше