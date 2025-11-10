WSJ: США увеличат добычу сурьмы на Аляске

США наращивают добычу сурьмы для нужд оборонной промышленности, сообщает газета Wall Street Journal.
«Горнодобывающие компании ускоряют добычу сурьмы — малоизвестного элемента, который используют оборонные предприятия. Китай прекратил поставки этого ресурса в ответ на торговую войну. Теперь компании возобновляют работу на месторождениях в Аляске и Айдахо, где сурьму добывали в прошлом веке. Министерство обороны финансирует новые проекты», — пишет издание.
Согласно WSJ, цены на сурьму возросли в четыре раза по сравнению с предыдущими двумя годами. В сентябре было объявлено о выделении 43 миллионов долларов на ускорение добычи сурьмы на Аляске. Кроме того, американское правительство заключило контракт с компанией United States Antimony на поставку слитков на сумму 245 миллионов долларов.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что он намерен по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китайской Народной Республики.