Врач затопал ногами и стал вопить про полицию из-за запрета использовать ИИ: обычный прием обернулся скандалом

Впрочем, проблемы с искусственным интеллектом возникают не только в Австралии. Так, недавно из-за ИИ арестовали женщину в США. Та сообщила в полицию об изнасиловании и даже предоставила фото нападавшего, но потом выяснилось, что кадр сгенерирован нейросетью. Зачем американка это сделала — до сих пор неизвестно.