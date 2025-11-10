Врач затопал ногами и стал вопить про полицию из-за запрета использовать ИИ: обычный прием обернулся скандалом

В Австралии обычный прием у стоматолога обернулся скандалом из-за искусственного интеллекта. Пациентка отказалась лечиться при помощи ИИ, после чего врач вызвал на нее полицию. Об этом сообщает The Daily Mail.
Как отмечает издание, в эпицентре событий оказалась 52-летняя Кервин Мартин. Она пришла лечить зубы, но в какой-то момент пародонтолог попросил ее дать согласие на использование ИИ во время приемов. С помощью нейросети врач хотел вести заметки. Женщина отказала, посчитав подобное небезопасным.
Тогда врач выдал крайне неоднозначную реакцию. По словам Мартин, медик стал недовольно топать ногами и возмущаться. А затем вовсе отказал в приеме.
«Он казался раздраженным, очень нервным и сердито дрыгал ногой», — рассказала Мартин.
Но этим все не закончилось. Вскоре женщина покинула кабинет, однако врач продолжил истерию.
«Я вышла из кабинета и пошел на стойку регистрации, чтобы заплатить, а он выгнал меня в приемную и закричал: “Вызовите полицию!”», — добавила Мартин.
Тем не менее, ситуация кончилась благополучно. Приехавшие на место сотрудники полиции пообщались с женщиной, после чего ее попросту отпустили. Теперь она выступает за то, чтобы люди могли отказываться от использования ИИ в медицине.
Впрочем, проблемы с искусственным интеллектом возникают не только в Австралии. Так, недавно из-за ИИ арестовали женщину в США. Та сообщила в полицию об изнасиловании и даже предоставила фото нападавшего, но потом выяснилось, что кадр сгенерирован нейросетью. Зачем американка это сделала — до сих пор неизвестно.