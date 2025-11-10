«Фуры отгонят на стоянки, водителям позволят вернуться домой». МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси

При этом в ведомстве подчеркнули, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах ЕС и за его пределами, спровоцированы действиями литовских властей, которые в МИД назвали «необдуманными, волюнтаристскими и политизированными». И добавили, что белорусская сторона может применить к литовским грузовикам иные законодательные меры.