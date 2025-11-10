В Новосибирской области раскрыли детали пожара с гибелью ребёнка-инвалида

О подробностях происшествия сообщил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 10 ноября. По его словам, за прошедшую неделю пожарные подразделения ликвидировали 71 возгорание на территории области.