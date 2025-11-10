Ричмонд
В Новосибирской области раскрыли детали пожара с гибелью ребёнка-инвалида

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник: Следственный комитет РФ

В Сузунском районе Новосибирской области произошла трагедия — при пожаре погибла 12-летняя девочка с ограниченными возможностями здоровья. Как выяснилось, на момент возгорания ребенок находился дома без присмотра взрослых.

О подробностях происшествия сообщил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 10 ноября. По его словам, за прошедшую неделю пожарные подразделения ликвидировали 71 возгорание на территории области.

По факту гибели несовершеннолетней следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование трагического происшествия продолжается.