В Ростове-на-Дону на Вавилова произошло тройное ДТП с двумя пострадавшими

В ночном ДТП в Ростове пострадали двое.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону, на улице Вавилова, в ночь на 9 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в 00:05 в районе дома № 49 19-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с встречным автомобилем «ВАЗ-21124» под управлением 24-летнего водителя.

От удара «ВАЗ-21124» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого был 25-летний водитель. В результате инцидента пострадали водитель «ВАЗ-21124» и его 26-летний пассажир. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

