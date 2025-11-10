В Ростове-на-Дону на Вавилова произошло тройное ДТП с двумя пострадавшими

От удара «ВАЗ-21124» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого был 25-летний водитель. В результате инцидента пострадали водитель «ВАЗ-21124» и его 26-летний пассажир. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.