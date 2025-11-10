ИИ научили искать на документах подпись со скоростью 9 тыс. страниц в минуту

Задача поиска подписи на документе остается сложной для нейросетей, так как рукописный знак может иметь разные формы и размеры и часто расположен на фоне печатного текста и штампов. Авторы работы смогли создать систему, способную «фокусировать взгляд» на наиболее значимых областях, игнорируя помехи фона.