Овчинский: две новостройки по реновации возвели на северо-востоке столицы

В Северо-Восточном административном округе завершилось строительство двух жилых комплексов в рамках программы реновации. Новостройки расположены в районах Бабушкинский и Отрадное, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
В сентябре текущего года были сданы в эксплуатацию два здания на Радужной улице и Отрадном проезде.
«Суммарно жилые комплексы насчитывают 441 квартиру, включая девять квартир для маломобильных граждан. Их общая площадь — свыше 25 тысяч квадратных метров. В зданиях обеспечили безбарьерную среду: сквозные входы в дома оборудовали на одном уровне с улицей, без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах обустроили просторные вестибюли и лифтовые холлы», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Придомовые территории также были благоустроены: высажены деревья и кустарники, созданы газоны и цветники. Для активного отдыха жильцов предусмотрены спортивные площадки.
Жилые комплексы построены с использованием монолитной технологии, что обеспечивает их прочность и долговечность. Навесные фасады защищают от конденсата и служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией. Здания также оснащены современными инженерными системами, способствующими снижению потребления энергоресурсов.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства двух жилых зданий в районе Царицыно (ЮАО) по той же программе. Общая площадь этих новостроек составляет более 76 тысяч квадратных метров, с 832 квартирами, из которых 13 адаптированы для маломобильных граждан.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы ее реализации.