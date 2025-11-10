Овчинский: две новостройки по реновации возвели на северо-востоке столицы

«Суммарно жилые комплексы насчитывают 441 квартиру, включая девять квартир для маломобильных граждан. Их общая площадь — свыше 25 тысяч квадратных метров. В зданиях обеспечили безбарьерную среду: сквозные входы в дома оборудовали на одном уровне с улицей, без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах обустроили просторные вестибюли и лифтовые холлы», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.