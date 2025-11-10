Владивостокцы остались без востребованного автобусного маршрута

«Учитывая многочисленные нарушения, мы воспользовались правом отказаться от договора в одностороннем порядке. Это предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ. На сегодняшний день контракт считается расторгнутым», — сообщили в администрации города.
Как отметили специалисты городского управления транспорта, несмотря на неоднократные проверки и официальные предписания, перевозчик так и не устранил выявленные недостатки. Этот инцидент стал первым в практике Владивостока, когда контракт с перевозчиком был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе властей. Для восстановления движения по маршруту планируется проведение нового аукциона.
Проблемы с маршрутом № 81 возникали и ранее. В конце июля он уже оставался без перевозчика после основной закупочной кампании, и администрации пришлось в срочном порядке искать ему замену. Тогда на аукционе победила компания, предложившая цену более чем в три раза ниже начальной максимальной стоимости контракта, что вызвало удивление у экспертов рынка пассажирских перевозок.
Напомним, ранее урбанист рассказал, как нововведения в транспортной реформе влияют на настроение жителей Владивостока.