Владивостокцы остались без востребованного автобусного маршрута

Проблемы с маршрутом № 81 возникали и ранее. В конце июля он уже оставался без перевозчика после основной закупочной кампании, и администрации пришлось в срочном порядке искать ему замену. Тогда на аукционе победила компания, предложившая цену более чем в три раза ниже начальной максимальной стоимости контракта, что вызвало удивление у экспертов рынка пассажирских перевозок.