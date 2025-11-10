Ричмонд
Владивостокцы остались без востребованного автобусного маршрута

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября, ФедералПресс. Жители Владивостока лишились регулярного автобусного сообщения по маршруту № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал» по вине перевозчика. Администрация города была вынуждена в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией ООО «КАСЛАР» из-за систематического неисполнения ею условий договора, которое длилось более месяца.

Источник: Freepik

«Учитывая многочисленные нарушения, мы воспользовались правом отказаться от договора в одностороннем порядке. Это предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ. На сегодняшний день контракт считается расторгнутым», — сообщили в администрации города.

Как отметили специалисты городского управления транспорта, несмотря на неоднократные проверки и официальные предписания, перевозчик так и не устранил выявленные недостатки. Этот инцидент стал первым в практике Владивостока, когда контракт с перевозчиком был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе властей. Для восстановления движения по маршруту планируется проведение нового аукциона.

Проблемы с маршрутом № 81 возникали и ранее. В конце июля он уже оставался без перевозчика после основной закупочной кампании, и администрации пришлось в срочном порядке искать ему замену. Тогда на аукционе победила компания, предложившая цену более чем в три раза ниже начальной максимальной стоимости контракта, что вызвало удивление у экспертов рынка пассажирских перевозок.

Напомним, ранее урбанист рассказал, как нововведения в транспортной реформе влияют на настроение жителей Владивостока.