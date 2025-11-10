Минздрав ответил на жалобы о нехватке кадров в детской поликлинике в Перми

«У меня двое детей, одна на руках, второй 3 года. Вот и приходится нести три комплекта верхней одежды, маленькую на руках, сумка на плече и второго ребёнка за руку. Вот сегодня сдали кровь, нагрузилась, поднялись на третий этаж, прошли УЗИ, нагрузилась, спустились на второй на ЭКГ. Вещи детские и взрослые лежат везде, на стульях, на детских столиках», — рассказывает возмущённая пермячка.