Минздрав ответил на жалобы о нехватке кадров в детской поликлинике в Перми

Минздрав ответил в комментарии сайту perm.aif.ru на жалобы людей о нехватке кадров в детской поликлинике в Перми.
В конце октября 2025 года в социальных сетях были опубликованы жалобы жителей краевой столицы, посвящённые детской поликлинике № 3 в микрорайоне Гайва. В посте, который появился в телеграм-канале «Редакция Гайва», мать двоих детей рассказала о проблеме с кадрами.
По словам пермячки, в поликлинике не хватает специалистов и работников гардероба. Женщина отмечает, что из-за отсутствия врачей приходится ездить в другие учреждения, а тёплую детскую одежду носить с собой.
«У меня двое детей, одна на руках, второй 3 года. Вот и приходится нести три комплекта верхней одежды, маленькую на руках, сумка на плече и второго ребёнка за руку. Вот сегодня сдали кровь, нагрузилась, поднялись на третий этаж, прошли УЗИ, нагрузилась, спустились на второй на ЭКГ. Вещи детские и взрослые лежат везде, на стульях, на детских столиках», — рассказывает возмущённая пермячка.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий об инциденте в Министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве подтвердили, что сейчас в поликлинике ведётся поиск медработников.
«Действительно, Городская детская поликлиника № 3 в настоящее время активно проводит мероприятия по поиску медицинского персонала на вакантные ставки, в том числе заключаются целевые договоры, осуществляется взаимодействие с ПГМУ им. Е. А. Вагнера. При отсутствии врача-специалиста в поликлинике, пациент направляется на консультацию к врачу-специалисту в другую медицинскую организацию по направлению врача-педиатра с учетом доступности», — рассказали perm.aif.ru в краевом Минздраве.
В ведомстве также уточнили, что проблема с гардеробом возникла из-за увольнения работника и была решена 23 октября.