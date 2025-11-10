Ричмонд
В Таиланде ужесточили правила распития алкоголя, введя штраф в $309

Штрафовать будут за распитие алкоголя в общественных местах в определенное время.

Источник: Аргументы и факты

Власти Таиланда ужесточили правила продажи и распития алкоголя: за употребление спиртных напитков в общественных местах в определенное время будут штрафовать на 10 тыс. бат ($309). Об этом пишет Nikkei Asia.

Издание напоминает, что продажа алкоголя разрешена только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи по местному времени. Запрет на реализацию спиртного в течение всего дня действует во время крупных буддийских праздников. Также продавать алкоголь нельзя в день выборов и накануне.

Новые требования вызвали недовольство среди владельцев ресторанов и отелей, так как могут привести к снижению выручки и отпугнуть туристов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами.