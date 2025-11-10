В Таиланде ужесточили правила распития алкоголя, введя штраф в $309

Издание напоминает, что продажа алкоголя разрешена только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи по местному времени. Запрет на реализацию спиртного в течение всего дня действует во время крупных буддийских праздников. Также продавать алкоголь нельзя в день выборов и накануне.