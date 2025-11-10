Ефимов: до 2028 года в Москве построят три колледжа за счет средств города

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 2026 по 2028 годы в столице планируется возвести 195 образовательных объектов. На модернизацию материально-технической базы образовательных организаций в следующем году будет выделено 450 млрд руб., включая более 155 млрд руб. от инвесторов. В ближайшие три года будет продолжена реализация проекта «Моя школа». В этом году после реконструкции открылась пятьдесят одна школа. Работы будут вестись за счет всех источников финансирования, включая тридцать шесть объектов за счет городского бюджета.