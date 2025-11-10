Ефимов: до 2028 года в Москве построят три колледжа за счет средств города

В рамках Адресной инвестиционной программы в ЗАО, СЗАО и ЮВАО построят три колледжа. Работы будут вестись в течение трех лет, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
«Столица проводит масштабное обновление инфраструктуры, в том числе в сфере образования. В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда», — прокомментировал Ефимов.
По словам заместителя мэра, новые здания будут оснащены всем необходимым для полноценного развития студентов. Общая вместимость всех объектов превышает 22 тысячи человек. В Южном Тушине студенты смогут выбрать направления, связанные со строительством, промышленностью (включая медицинскую и химическую отрасли), информационными технологиями, транспортом. В Люблине будут доступны программы по кинопроизводству, печатным технологиям, моде, цифровому искусству и рекламе.
Строительство трех колледжей начнется в 2026 году. Все проекты будут включать создание комфортной образовательной среды, включающей учебные аудитории, лаборатории, мастерские для практических занятий, спортивные залы и другие необходимые помещения. Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров отметил, что общая площадь новых объектов составит около 150 тыс. кв. м. Кроме того, планируется благоустройство прилегающих территорий, включая озеленение и установку малых архитектурных форм.
На прилегающих территориях будут установлены информационные щиты, организованы подъездные дороги и пешеходные дорожки, а также велопарковки. Также будут созданы зоны для внеклассных мероприятий, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Все проекты будут учитывать потребности студентов с ОВЗ, обеспечивая безопасные и благоприятные условия для обучения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 2026 по 2028 годы в столице планируется возвести 195 образовательных объектов. На модернизацию материально-технической базы образовательных организаций в следующем году будет выделено 450 млрд руб., включая более 155 млрд руб. от инвесторов. В ближайшие три года будет продолжена реализация проекта «Моя школа». В этом году после реконструкции открылась пятьдесят одна школа. Работы будут вестись за счет всех источников финансирования, включая тридцать шесть объектов за счет городского бюджета.