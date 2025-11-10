13 рейсов задерживается на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево

Сразу 13 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево днем 10 ноября. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, с опозданием в Новосибирск прилетят самолеты из Магадана, Томска, Усть-Каменогорска, Горно-Алтайска, Новокузнецка, Иркутска, Омска, Нового Уренгоя, Гоа, Алматы, Певека, Дубая и Санкт-Петербурга. Минимальное время задержки составляет 3 минуты, максимальное — 1 час 35 минут.
Кроме того, на прилет был отменен рейс с Пхукета, который должен был приземлиться в Новосибирске в 00:15, а также отменен вылет рейса на Пхукет в 03:25.