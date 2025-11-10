В Новосибирске проверят теплосети с помощью зелёного красителя

С 11 по 25 ноября в Новосибирске будут проверять теплосети, подключённые к контуру ТЭЦ-2. Для диагностики специалисты СГК используют органический краситель — он поможет выявить утечки и неисправности в системе отопления. Об этом сообщает пресс-служба «СГК Новосибирск».