В Новосибирске проверят теплосети с помощью зелёного красителя

С 11 по 25 ноября специалисты СГК проведут диагностику системы отопления.

Источник: Комсомольская правда

С 11 по 25 ноября в Новосибирске будут проверять теплосети, подключённые к контуру ТЭЦ-2. Для диагностики специалисты СГК используют органический краситель — он поможет выявить утечки и неисправности в системе отопления. Об этом сообщает пресс-служба «СГК Новосибирск».

Как сообщили в компании, проверка коснётся только закрытых систем теплоснабжения, где циркулирует сетевая вода. Метод позволяет точно определить даже незначительные дефекты: утечки теплоносителя, поломки теплообменников и несанкционированные подключения.

Жителей предупредили: если из крана появится зелёная вода, паниковать не нужно. Краситель абсолютно безопасен для здоровья. В таком случае нужно просто закрыть кран и сообщить о случившемся в диспетчерскую службу.