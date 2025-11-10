В Омске инспекторы массово проверят техсостояние машин

Госавтоинспекция Омской области сообщила в понедельник, 10 ноября 2025 года, что 11 ноября в регионе пройдет рейд по техническому надзору транспортных средств.
«В ходе рейда автоинспекторы будут проверять исправность тормозных систем, световых приборов, рулевого управления и других важных узлов автомобилей и автобусов. Особое внимание уделят состоянию шин и соблюдению требований по эксплуатации транспортных средств», — рассказали в ведомстве.
Как заявляется, такие рейды помогают снизить количество аварий, вызванных техническими неисправностями, и повысить дисциплину среди водителей.
Госавтоинспекция призывает омичей заранее проверять состояние своих автомобилей.