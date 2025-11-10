В Омске инспекторы массово проверят техсостояние машин

«В ходе рейда автоинспекторы будут проверять исправность тормозных систем, световых приборов, рулевого управления и других важных узлов автомобилей и автобусов. Особое внимание уделят состоянию шин и соблюдению требований по эксплуатации транспортных средств», — рассказали в ведомстве.