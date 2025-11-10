«Авангард» отметит юбилей омского хоккея матчем со СКА

В понедельник, 10 ноября, «Авангард» дома сыграет матч чемпионата КХЛ против СКА. Игру покажут на ТВ каналы KHL, KHL Prime и «12-й канал».
Матч станет одновременно домашним празднованием юбилея омского хоккея — ему исполнилось 75 лет. Ожидаются экскурсы в историю и поздравления уважаемым омским ветеранам этой игры.
Соперник к этой встрече подходит по сути в состоянии раненого зверя, так как, имея мощный состав и очень грамотного тренера Игоря Ларионова, он с 24 очками в 23 играх находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в конференции «Запад».
«Авангард» и СКА сыгрались в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ 86 раз. Больше побед у «ястребов» — 46. Также в играх этих было четыре ничьих и 36 побед армейцев. Соотношение заброшенных и пропущенных шайб 245:227 в пользу Омска.
Букмекеры оценивают шансы омичей на победу в основное время с коэффициентом 1,74, на такую же победу гостей коэффициент 4,35. На ничью в основное время — 4,51. На каждый один рубль ставки на успех «ястребов» с учетом и овертайма, и буллитов можно выиграть 1,42 рубля.
