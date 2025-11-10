Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» отметит юбилей омского хоккея матчем со СКА

Букмекеры больше верят в победу омичей, чем гостей.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 10 ноября, «Авангард» дома сыграет матч чемпионата КХЛ против СКА. Игру покажут на ТВ каналы KHL, KHL Prime и «12-й канал».

Матч станет одновременно домашним празднованием юбилея омского хоккея — ему исполнилось 75 лет. Ожидаются экскурсы в историю и поздравления уважаемым омским ветеранам этой игры.

Соперник к этой встрече подходит по сути в состоянии раненого зверя, так как, имея мощный состав и очень грамотного тренера Игоря Ларионова, он с 24 очками в 23 играх находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в конференции «Запад».

«Авангард» и СКА сыгрались в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ 86 раз. Больше побед у «ястребов» — 46. Также в играх этих было четыре ничьих и 36 побед армейцев. Соотношение заброшенных и пропущенных шайб 245:227 в пользу Омска.

Букмекеры оценивают шансы омичей на победу в основное время с коэффициентом 1,74, на такую же победу гостей коэффициент 4,35. На ничью в основное время — 4,51. На каждый один рубль ставки на успех «ястребов» с учетом и овертайма, и буллитов можно выиграть 1,42 рубля.

Ранее мы писали, что «ястребы» проиграли «Адмиралу».