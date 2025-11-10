«Авангард» отметит юбилей омского хоккея матчем со СКА

Букмекеры оценивают шансы омичей на победу в основное время с коэффициентом 1,74, на такую же победу гостей коэффициент 4,35. На ничью в основное время — 4,51. На каждый один рубль ставки на успех «ястребов» с учетом и овертайма, и буллитов можно выиграть 1,42 рубля.