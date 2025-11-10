Об опасности сальмонеллёза сообщили эксперты жителям Новосибирска

С наступлением осеннего сезона актуальной становится проблема профилактики сальмонеллёза — инфекционного заболевания, которое поражает желудочно-кишечный тракт и протекает с выраженной интоксикацией. Основной путь заражения этой бактериальной инфекцией остается пищевой, связанный с употреблением продуктов животного происхождения, прежде всего куриных яиц и мяса.
Для защиты от заболевания специалисты рекомендуют строго соблюдать правила гигиены. Необходимо мыть руки с мылом перед едой, тщательно промывать свежие овощи и фрукты, а также обеспечивать полноценную термическую обработку продуктов. Особое внимание следует уделять куриным яйцам, которые часто становятся источником заражения. Их нужно мыть с мылом под проточной водой перед приготовлением и варить не менее 10−15 минут после закипания. От употребления яиц всмятку, глазуньи и блюд с сырыми яйцами, таких как домашние кремы, рекомендуется отказаться.
«Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций поможет Вам исключить риск заражения сальмонеллёзом и другими кишечными инфекциями»", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.