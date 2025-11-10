Об опасности сальмонеллёза сообщили эксперты жителям Новосибирска

Для защиты от заболевания специалисты рекомендуют строго соблюдать правила гигиены. Необходимо мыть руки с мылом перед едой, тщательно промывать свежие овощи и фрукты, а также обеспечивать полноценную термическую обработку продуктов. Особое внимание следует уделять куриным яйцам, которые часто становятся источником заражения. Их нужно мыть с мылом под проточной водой перед приготовлением и варить не менее 10−15 минут после закипания. От употребления яиц всмятку, глазуньи и блюд с сырыми яйцами, таких как домашние кремы, рекомендуется отказаться.